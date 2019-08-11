Şans’ın yeni yuvası okul bahçesi oldu

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Osmaniye'de, kulakları kesildikten sonra görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 'Kangal' cinsi yavru köpek, Dede Korkut İlkokulu'nda öğrenciler ile büyüyecek. 'Şans' adı verilen köpek, okul bahçesinde barındırılacak ve bakılacak. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çardak Köyü'nde, kangal cinsi yavru köpeğin kulakalrı çocuklar tarafından kesildi. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma ile Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede köpeği buldu. Jandarma Komutanlığı'na götürülen köpek, burada Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Bünyamin Akın tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.