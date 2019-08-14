Vali Özkan farkındalık için denetim noktalarında

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan trafik kurallarına duyarlılık ve farkındalık için ziyaret ettiği, Emniyet kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla trafik kuralları konusunda sohbet edip, uyarılarda bulundu. Kontrollerde yapılan asayiş ve trafik denetimleri hakkında görevlilerden bilgiler alan Vali Vahdettin Özkan, yol denetimi yapan polis ve askerlere kolaylıklar diledi. Araçlarda bulunan vatandaşlarla ve sürücülerle sohbet eden vali vahdettin Özkan Aşırı hız, emniyet kemeri ve sürücülerin uzun yolculuklarda dinlenmesi konusunda uyarılarda bulundu. Vali Özkan sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, cep telefonu kullanmamalarını rica edip "Polisimiz askerimiz siz vatandaşlarımızın güven içerisinde sağ salım yolculuk yapabilmeleri için çok büyük çaplı tedbirler alıyor. Vatandaşlarımızdan sürücülerimizden istirham ediyoruz, rica ediyoruz, güvenlik tedbirlerini elden bırakmayalım, trafik kurallarına uyalım ki sağ salim yerimize ulaşalım" dedi.