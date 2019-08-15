Jandarmadan Drone destekli denetim

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekiplerince yoğunlaşan bayram trafiği nedeniyle sürücülerin sağlıklı bir şekilde varacağı noktalara ulaşmaları için Drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi girişinde bulunan Aksu Köprüsü'nde denetim noktası oluşturan Jandarma trafik ekipleri, durdurulan araçların sürücüleriyle yolcuların Kurban Bayramı'nı da kutlamayı ihmal etmediler. Ekipler daha sonra trafikte kural ihlali yaptığı "Drone" ile tespit edilen 16 araca cezai işlem yaptı. İl Jandarma Komutanı J. Kıd. Albay Numan Öksüz "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde varacağı noktalara ulaşmasını sağlamak için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Albay Öksüz, sürücüleri kurallara uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran ekiplerin , yolculardan İçişleri Bakanlığınca "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek vermelerini de istediklerini söyledi.