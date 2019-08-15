Taşucu’nda yol bakım çalışmaları sürüyor

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Mersin'inSilifke Belediyesi kent merkezi ve mahallelerde asfaltlama ile yol yama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Taşucu Mahalle merkezinde devam eden asfaltlama ve yol yama çalışmalarını yerinden inceledi ve esnafla sohbet etti. Başkanvekili Altunok, 'Taşucu Mahallemizin daha önce birçok sokak ve caddesinde çalışmalar gerçekleştirdik. Acil olması gereken sorunları bir an önce çözüme kavuşturma gayreti gösteriyoruz" dedi. Hizmetlerin sadece Taşucu ile sınırlı olmadığını ifade eden Altunok, "Bazı sokaklarda asfaltlama bazı sokaklarda ise zemin veya alt yapı nedeniyle parke çalışması uyguluyoruz. Sorunları ve sıkıntıları bizzat yerinde tespit ederek, plan ve program yapıp, bu talepleri bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Hizmetlerimizi sadece Taşucu'nda değil kentimizin 88 mahallesinde 4 farklı alanda çalışan ekiplerimiz büyük bir özveriyle sürdürüyorlar" diye konuştu.