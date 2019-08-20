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Silifke’de kaldırım ve yol kenarları temizlendi

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019
Silifke’de kaldırım ve yol kenarları temizlendi
TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Sarıcalar, Gülümpaşalı, Mukaddem, Toros ve Taşucu Mahallesi'ndeki yol ve kaldırım kenarlarında oluşan yabani otların biçimi yapıldı. Belediye ekipleri, titizlikle sürdürdükleri çok yönlü temizlik çalışmalarıyla vatandaşların takdirini de kazanıyor. Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, havaların sıcak gitmesiyle birlikte park, piknik ve mesire alanlarında temizlik çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yürüttüklerinin bilgisini vererek, haşerelerin ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri yabani ot temizliğine önem verdiklerini söyledi. Halk sağlığının ve çevre temizliğinin birinci öncelikleri olduğuna dikkat çeken Başkanvekili Altunok; "Mevsim itibariyle kaldırım ve yol kenarlarında oluşan yabani otların büyümesi zaman içerisinde kötü bir görüntü oluşturduğu gibi, haşerelerin de üremesine neden oluyor. Ekiplerimiz, İlçemizde bir taraftan rutin temizlik çalışmalarını yaparken bir taraftan da yabani otların biçimini gerçekleştiriyor. İlçemizin her noktasında uygulayacağımız bu çalışmamız tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyuldukça devam edecek bir çalışmadır. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerimiz gece gündüz demeden halkımızın hizmetindedir" dedi.
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Silifke’de kaldırım ve yol kenarları temizlendi
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