Kahramanmaraş, Yiwu kentiyle kardeş şehir oldu

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi ile Çin'in Yiwu kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Kahramanmaraş Belediyesi'nde düzenlenen törene Yiwu Belediye Başkan Yardımcısı Duo Jia ve beraberindeki heyet katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çinli misafirlerine Kahramanmaraş hakkında bilgiler verdikten sonra birlikte kardeş şehir protokolünü imzaladılar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kardeş şehir protokolünün Kahramanmaraş ve Yiwu kenti arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Güngör, "Biz tabi dondurmanın, kuyumculuk sektörü ve mutfak eşyalarının başkentiyiz. Bu kardeşlik protokolü, hem Çin-Türkiye yerel yönetimler arasında iş birliğini geliştirmesi yönünde önemli bir adım olacak" derken, Yiwu Belediye Başkan Yardımcısı Duo Jia ise Çinlilerin dondurmanın başkentini tanımak için Kahramanmaraş'a geleceklerini söyledi.