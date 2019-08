Altunok: Hizmet için buradayız

BUGÜN NELER OLDU

sakinlerinin taleplerini ve sıkıntıları dinleyen Mersin'in Silifke Belediyesi Başkanvekili Sadık Altunok, kendisine iletilen talepleri tek tek not alarak, ihtiyaç duyulan hizmetlerin bir bir yapılacağını belirtti. Mahalle Muhtarı Mustafa Gölgeli ile birlikte yağışlardan dolayı zarar gören dere yatağında incelemelerde bulunan Altunok, 'Silifke Belediyesi olarak 88 mahallemizde yapılması gereken acil hizmetleri bir an önce yerine getirmeye gayret gösteriyor ve çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla devamlı fikir alış verişi içerisindeyiz. Yapacağımız her hizmette ve çalışmada vatandaşlarımızla görüşüyor, onların taleplerine ve sıkıntılarına çözüm olacak şekilde hizmetler gerçekleştiriyoruz. Bütün çabamız tüm mahallelerimizdeki eksikleri tespit edip her mahallemize eşit hizmeti sunabilmek. Bu kapsamda merkez ve kırsal mahallelerde, kimi zaman evlerine misafir olduğum kimi zaman kahvelerde bir araya geldiğim hemşehrilerimizin talep ve sıkıntılarını dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyor, dertlerine, sıkıntılarına ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Görevimiz, vatandaşa hizmet etmek. Biz halka hizmeti her şeyin üstünde tutarız. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel hizmetler yaparak Silifke'yi daha ileriye halkımızla birlikte taşıyacağız" dedi.