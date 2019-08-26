Yüksek lisans ve doktora kayıtları devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 237 yüksek lisans ve doktora programları 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi kayıtları devam ediyor. Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtların 23 Eylül 2019 pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edeceği kaydedildi. Teori ile pratiğin harmanlanarak eğitimin etkileşimli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden YDÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, yüksek lisans ve doktora adaylarının istedikleri konu ve alanda, uzmanlaşma ve araştırma yapma imkanı sağladıklarını belirtti. Son dönemde kamu kuruluşlarındaki personelin profesyonel gelişimi konusunda da üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Doç. Dr. Tabur, bu çerçevede yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olmak isteyen kamu personeline de yüzde 20 indirim uygulandığını ifade etti.