BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Silifke İlçe Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Garaj Amiri Ali Aktan ile birlikte Çaltıbozkır Mahallesinde vatandaşlarla sohbet eden Altunok, "Bizlerin halkımızla iç içe olması en büyük zenginliğimizdir. Yolumuz nereden geçerse geçsin, tüm hemşerilerimizle sevgiyle ve saygıyla kucaklaşmaya devam ediyoruz" dedi. Çaltıbozkır kahve ziyaretinde Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı ve vatandaşların taleplerini dinleyen Altunok, "Bütün çabamız tüm mahallelerimizdeki eksikleri tespit edip her mahallemize eşit hizmeti sunabilmek. Bu kapsamda merkez ve kırsal mahallelerde, kimi zaman evlerine misafir olduğum kimi zaman kahvelerde bir araya gelip hemşerilerimizin talep ve sıkıntılarını dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyor, dertlerine, sıkıntılarına ve mutluluklarına ortak oluyoruz" diye konuştu.