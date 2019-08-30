Saadet Partili başkan 304 kişiyi işten çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimi kazanan Cumhur İttifakının adayı MHP'li Nihat Atlı'nın başkanlığının düşürülmesinin ardından göreve getirilen Saadet Partili Kazım Özgan, 304 işçinin işine son verdi. Özgan'ın önümüzdeki günlerde 100 işçinin işine son vereceği konuşulurken, işten çıkarılan işçilerin yerine kendi partisinden kişileri belediyeye aldığı iddia edildi. İşten çıkarılan işçiler, "Bizi işten çıkardın o zaman tazminatlarımızı öde. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Belediyenin paralarını FETÖ'ye aktaran başkandan ne bekliyorsunuz" dediler.2004-2014 yılları arasında Adana'nın Kozan İlçesinin belediye başkanlığını Kazım Özgan, seçimleri kaybettikten Sivas belediyesinde başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 Eylül 2015'de FETÖ'ye üye oldukları ve finans sağladıkları gerekçesiyle Kazım Özgan'ın da aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve haklarında 20 yıl hapis istemiyle Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 31 Mart seçimlerinde MHP'li Nihat Atlı'nın başkanlığının düşürülmesinin ardından göreve getirilen Özgan belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan ve seçimlerde Cumhur İttifakını destekleyen 304 kişinin işine son verdi.Fen işleri müdürlüğünde 5,5 yıldır numarataj görevlisi olarak çalışan ve iki üniversite bitirdiğini söyleyen 35 yaşındaki Burak Balkız, "Başkan koltuğa oturur oturmaz önce çöpe sürgüne gönderdi. Özellikle babamın işyerinin önünün süpürmemi istediler. Ben olmaz deyince 'O süpürecek biz de göreceğiz' diyerek onurumu ve gururumu kırdılar. Bu da yetmedi hayvan barınağına sürdüler. Telefona gönderdikleri mesajla da 19 Temmuz'da işten çıkardılar. Bu kadar sürgünden sonra çıkarılacağımı beklemiyordum. Önce insanların onuru ve gururuyla oynuyor sonra işten atıyorlar. İlk gün çıkış verselerdi bu kadar zoruma gitmezdi. Adeta bizlerle dalga geçiyorlar. Bunlarda Allah korkusu da yok" dedi. Belediyenin parke üretiminde çalıştığını anlatan Bayram Şahin ise, "Bu atama başkan 2004 yılında yine benim ekmeğimden oynadı işimden çıkardı. Düzenimi bozdu. Tam düzenimi oturttum derken yine geldi ve ekmeğimden etti. Bir de çalıştığımız yere geldi ve bizlere 'Sizlerin ekmeğiyle oynamayacağım. Siz belediyenin en zor yerinde çalışıyorsunuz' dedi. Kendisi FETÖ'den yargılandı. Belediyenin bütün paralarını FETÖ'ye aktardı. Şu an işten çıkarılan işçilerin hepsinin psikolojileri bozuk. Evimize ekmek götüremiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Adeta birer canlı bomba gibiyiz" diye konuştu.Emeklisine üç ay kala işten çıkartılan Ahmet Acar da, "Koltuğa oturmasıyla birlikte atanmış başkan bizleri işten attı. Kendisi hak ederek mi geldi o koltuğa bizi dışarı ediyor? Herkesin borcu var. Borcumuzu ödeyemiyoruz. Çıkardığın işçinin parasını niye ödemiyorsun?" derken, yol şantiyesinde çaycılık yapan Metin Şahin ise, "İşyerimde 16 saat çalışıyordum. Her işi yapıyordum. 5 kişilik aileye bakıyorum. 4 tane okuyan çocuğum var kredi çekmişim. Bankalara ödemelerimi yapamıyorum. Evimin kira parasını ödeyemiyorum" dedi.