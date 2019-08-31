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Sporculardan K.Maraş’taki Transanatolia’ya büyük ilgi

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Sporculardan K.Maraş’taki Transanatolia’ya büyük ilgi
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen, Rally Raid organizasyonu TransAnatolia'nın 4 ve 5'inci ayağı Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Bolu Abant Tabiat Parkı'ndan başlayıp, Şanlıurfa Göbeklitepe'de son bulacak Transanatolia Rally Raid organizasyonun 4 ve 5'inci gününe Kahramanmaraş ayağı ile devam edildi. Türkiye'de 9'uncusu gerçekleştirilen yarışlara, 7 ülkeden 137 sporcu, 84 araçla katılıyor. Yarışmacılar, Andırın ilçesinin Se Yaylası'nda konakladıktan sonra Ahir Dağı'nın Karagöl mevkiinden start alarak yoluna devam etti.
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Sporculardan K.Maraş’taki Transanatolia’ya büyük ilgi
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