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Sahada savaşan bir vardı

45 dakika 10 kişi oynayan ekibin patronu , “Oyuncularım ‘Eksik kaldık, maç gitti’ demedi, sonuna kadar mücadele etti” dedi

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Sahada savaşan bir Adanaspor vardı

Adanaspor bu yıl çok farklı. Çok gol atıyor, çok da gol yiyor... Sahasında Eskişehir'i 3-2 yendikten sonra Ankara'da Osmanlı deplasmanına giden turuncu-beyazlı ekip, 45 dakika eksik oynamasına rağmen 2-2'lik beraberlikle döndü. Takımının oyununda ve skordan memnun olduğunu söyleyen Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "10 kişi kaldığımız maçta eksik olmamıza rağmen 2 gol attık. Bu demek oluyor ki direnç gösteriyoruz. Eksik kaldık maç gitti diye düşünmüyoruz. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Sahada geçen haftaki gibi savaşan bir Adanaspor vardı. Sahadaki tüm futbolcularım ellerinden geleni en iyi şekilde yaptılar" ifadelerini kullandı.


KIRMIZI KARTLARA DİKKAT
Bu sene çok takımın canını yakacak gibi görünüyor. Maçın 45. dakikasında rakibine taban giren Özkan kırmızı kartı görünce takımının eksik kalmasına neden oldu. Eriş hem eksik kalmalarına hem de golü yemeelrine rağmen risk alarak hedefine ulaştı, "10 kişi ile alınan bir puan iyidir" dedi

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Sahada savaşan bir Adanaspor vardı
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