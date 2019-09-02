Sedef, vitiligo, ekzema PUVA ile tedavi ediliyor

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, başlıcaları sedef, vitiligo, ekzema, kronik kaşıntı ve bir tür deri kanseri olan mikozis fungoides olmak üzere pek çok deri hastalığının tedavisinde uzun yıllardır kullanılmakta olan puva ya da bilinen diğer adıyla fototerapi tedavi yöntemi hakkında bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, "PUVA tedavisi ülkemizde çok az merkezde yapılmaktadır. Tedavi yöntemlerinden biri olan banyo PUVA tedavisi ise sadece hastanemizde uygulanmaktadır" dedi. Yrd. Doç. Dr. Mullaaziz, PUVA'nın, bilimsel çalışmalara paralel ilerleyen teknoloji sayesinde geliştirilen, faydalı güneş ışınları üreten bir cihaz içerisinde, Psoralen (P) olarak bilinen ışığa karşı duyarlandırıcı madde ile ultraviyole A ışınlarının (UVA) birlikte kullanıldığı bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.