Melike’nin hedefi Milli forma

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Osmaniye'de yaşayan 25 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Melike Yazıcı, atletizm ve masa tenisindeki Türkiye başarılarının ardından milli forma giyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Küçük yaşta yüksek ateş nedeniyle geçirdiği havale sonucu vücudunun sağ tarafı kısmi felç olan, epilepsi ve mental retardasyon (hafif düzey zihinsel engelli) rahatsızlığı yaşayan Melike Yazıcı, 2010 yılında Vali Celalettin Cerrah Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne gelmeye başladı. Merkezde, spor eğitmenleri tarafından spora olan yatkınlığı ve kabiliyeti keşfedilen Melike, atletizm ve masa tenisi sporlarına yönlendirildi. Türkiye Özel Sporcular Federasyonunca düzenlenen müsabakalara katılan Melike Yazıcı, atletizmde 2013, 2014, 2015, 2018'de bölgesel birincilikler elde ederken, 2015'te 1500 metrede de Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarısı nedeniyle aynı yıl düzenlenecek dünya şampiyonası için milli takım aday kadrosuna çağrılan Melike Yazıcı, büyük bir şansızlık eseri kampa katılmasına 15 gün kala apandisit rahatsızlığı yaşayarak ameliyat edildi. Ameliyat nedeniyle fiziki durumu gözetilerek bir süre branş değişikliği yapılıp masa tenisine yönlendirilen Melike, 2016'da katıldığı şampiyonada Türkiye birinciliği kazandı. Melike, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat oyunlarına katılacak aday kişilerin belirleneceği Türkiye şampiyonası için haftanın 5 günü günde 2 saat merkezde görevli beden eğitimi öğretmeni Serttaş Üğlü gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Melike Yazıcı, Vali Celalettin Cerrah Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne gelmesiyle hayatının akışının değiştiğini belirtti. Merkez sayesinde yaklaşık 9 yıldır spor yaptığını ve birçok dereceleri olduğunu ifade eden Melike, sporun kendisini yaşama bağladığını, mutlu ettiğini, spor sayesinde engellerini aşabildiğini kaydetti. Melike Yazıcı, "Spor yapmak gurur verici. Ben spor yaptığım zaman kendimi rahat ve huzurlu hissediyorum" dedi. Melike Yazıcı, kendisine spor yapma imkanı sağlanması nedeniyle Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Antrenör Serttaş Üğlü de sporcusunun merkeze ilk geldiğinde agresif ve sinirli bir yapıda olduğunu, halsizlik, güç kayıpları yaşadığını belirterek, spora başlamasıyla şikayetlerinin azaldığını aktardı. Üğlü, "Biz onun bu hedefine ulaşması için 2020'yi bekliyoruz, inşallah onunla şampiyonluklar elde edeceğiz" dedi.