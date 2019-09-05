Bankamatikçi değiliz

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Adana'nın Kozan ilçesinin Saadet Partili belediye başkanı Kazım Özgan'ın '5 yıl boyunca belediyenin hiçbir işini yapmadan maaş aldığı tespit edilen kişilerin işine son verilmiştir" açıklaması işten çıkarılan işçilerin büyük tepkisine neden oldu. Çıkarılan işçiler, "Eğer biz bankamatikçi isek neden 29'uncu maddeden değil de 4'üncü maddeden çıkarıldık. Bankamatikçiler 24 ya da 29'uncu maddeden çıkartılır. Bir de 'belediye kimsenin babasının yeri değil' diyor. Ama kendisi eşini başkan yardımcısı, kardeşini emlak şefi, eniştesini müdür yaptı. Şimdi de yeğeni Elif asistanlığını yapıyor" diyerek tepkilerini diye getirdiler. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimi kazanan Cumhur İttifakının adayı MHP'li Nihat Atlı'nın başkanlığının düşürülmesinin ardından göreve getirilen Kazım Özgan, iddiaya göre 304 işçinin işine son verdi. Çıkarılan işçiler ile ilgili yayımlanan haberler üzerine belediye tarafından yapılan açıklamada "Ekmeği için mücadele veren hiçbir personeline dokunulmamıştır. Belediyemiz tarafından çalışmadığı halde kendi işlerini yapanlar ve 5 yıl boyunca belediyenin hiçbir işini yapmadan maaş aldığı tespit edilen kişilerin işlerine son verilmiştir" denildi. İşlerine son verilen işçiler belediyenin yapmış olduğu açıklamaya isyan etti. Başkan Özgan'ın yalan söylediğini ifade eden Burak Balkız, "Çıkarılan işçiler belediyede alın teri dökerek çalışmıştır. Beni iki kez sürgüne gönderdi. Ayrıca babamın çalıştığı birimin önündeki çöpleri temizlememi istedi. Kendilerine olmaz dediğim zaman 'Süpürecek göreceğiz' diyerek onurumla oynadılar. Sonra başkan çıkıyor, 'Hiç kimse baba oğul, anne kız, dayı enişte belediyede çalışmadan maaş alma lüksüne sahip değildir' diyor. Ama başkan eşini başkan yardımcısı, kardeşini emlak şefi, eniştesini müdür, yeğenini asistan yaptığını unutmuş" diye konuştu.