Altunsözler’in hedefi artık daha da büyük

Mersin'de yaşayan ve en son katıldıkları 2018 Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda farklı kilolarda birincilik elde eden İbrahim ve İzzettin Altunsöz kardeşler, önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılıp şampiyon olmak istiyorlar. 22 yaşındaki İbrahim Altınsöz, 2013 yılında Mersin'e geldiğini ve o günden beri bu sporla iç içe olduğunu söyledi. Spora başladığı ilk yılında Avrupa şampiyonu elde ettiğini kaydeden Altunsöz, "3 kardeş olarak bu branşı yapmaya başladık. Üçümüz de milli sporcuyuz. Mersin'den çok büyük destek alıyoruz. Çünkü, 3 güçlü kardeş, 3 şampiyon, 3 milli sporcu olmak bize onur veriyor" ifadelerini kullandı.



BAŞARILI DERECELER ÜST ÜSTE GELDİ

ALTINSÖZ , "İki ay sonra Belarus'ta Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Hedefim orada Avrupa şampiyonu olup, kardeşimi dünya şampiyonasına hazırlamak. O şampiyonaya kendim de katılarak dünya şampiyonu olmak istiyorum. İki farklı siklette İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz" diye konuştu. İzzettin Altunsöz ise ağabeyinin tavsiyesiyle 6 yıl önce bu spora başladığını vurgulayarak, "Ben ilk olarak wushu sanda branşında 60 kilogramda Balkan Şampiyonu oldum. Daha sonra dereceler üst üste geldi. Benim en büyük destekçim abim. Hem o benim hem ben onun antrenörüyüm. Herkes de bize hayran bu konuda. Hedefim 2020 yılında A klasta muay thaida Dünya Şampiyonu olmak" dedi.