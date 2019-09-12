50 yıldır aynı tezgahta kutnu kumaşı dokuyor

GAZİANTEP'TE
son kutnu ustalarından
biri olan Abdulkadir
Mekki, 50 yıldır aynı
tezgahta eski usulle
kutnu kumaşı dokuyor.
Mekki, mesleğini öğrendiği
ve yıllardır kopamadığı
tezgahına gözü
gibi bakıyor. Osmanlı
Devleti'nde saray kumaşı
olarak kullanılan ve son
zamanlarda yeniden yaygınlaşmaya
başlayan kutnu
kumaşı eski usullerle dokunmaya
devam ediyor.
Türkiye'de yalnızca
Gaziantep'te dokunan
kutnu kumaşında makineleşmeye
meydan okuyan nadir
ustalardan biri olan Abdulkadir
Mekki, 50 yıldır aynı tezgahta dokuma
yapıyor. 5 yaşında başladığı mesleğinde
ilk kez kullandığı kutnu dokuma tezgahını
o günden beri bırakmayan ve 50 yıldır
aynı tezgahta dokuma yapan Mekki'nin
dokuduğu kutnu kumaşlarından elbise,
fistan, ayakkabı, şal, eşarp, atkı
ve daha pek çok ürün yapılıyor.
Abdulkadir Mekki,
"Yıllardır kutnu kumaşı işini
yapıyorum. 5 yaşından beri
bu işin içerisindeyim ve o
dönemden bu döneme bu tezgahta
Gaziantep'e has yöresel
ve kültürel amaçla kutnu
kumaşı dokuyorum. Bu tezgah
bizim için babadan, deden, atadan
kalma önemli bir tezgah.
Festivallerde ve yurt dışında da
bazen sergilenen emektar bir
tezgah" dedi.