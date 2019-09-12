50 yıldır aynı tezgahta kutnu kumaşı dokuyor

BUGÜN NELER OLDU

son kutnu ustalarındanbiri olan AbdulkadirMekki, 50 yıldır aynıtezgahta eski usullekutnu kumaşı dokuyor.Mekki, mesleğini öğrendiğive yıllardır kopamadığıtezgahına gözügibi bakıyor. OsmanlıDevleti'nde saray kumaşıolarak kullanılan ve sonzamanlarda yeniden yaygınlaşmayabaşlayan kutnukumaşı eski usullerle dokunmayadevam ediyor.Türkiye'de yalnızcaGaziantep'te dokunankutnu kumaşında makineleşmeyemeydan okuyan nadirustalardan biri olan AbdulkadirMekki, 50 yıldır aynı tezgahta dokumayapıyor. 5 yaşında başladığı mesleğindeilk kez kullandığı kutnu dokuma tezgahınıo günden beri bırakmayan ve 50 yıldıraynı tezgahta dokuma yapan Mekki'nindokuduğu kutnu kumaşlarından elbise,fistan, ayakkabı, şal, eşarp, atkıve daha pek çok ürün yapılıyor.Abdulkadir Mekki,"Yıllardır kutnu kumaşı işiniyapıyorum. 5 yaşından beribu işin içerisindeyim ve odönemden bu döneme bu tezgahtaGaziantep'e has yöreselve kültürel amaçla kutnukumaşı dokuyorum. Bu tezgahbizim için babadan, deden, atadankalma önemli bir tezgah.Festivallerde ve yurt dışında dabazen sergilenen emektar birtezgah" dedi.