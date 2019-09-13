Gaziantep’te klasik otomobiller geçidi

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında klasik otomobil ve motosiklet tutkunları şehir turu attı. Klasik otomobil ve motosiklet tutkunları birbirinden renkli araçlarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Halk oyunları gösterisinin de yer aldığı programda, kurutulmuş biber, patlıcanlarla süslenen klasik otomobiller ilgi gördü.

GÜZEL GÖRÜNTÜLER

Gaziantep Mercedesçiler Derneği Başkanı Ayhan Duran, festivale destek vermek için bir araya geldiklerini söyledi. Gaziantep mutfağının dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer aldığını ifade eden Duran, "GastroAntep Festivaline destek vermek için yaklaşık 50 klasik araçla buradayız. Şehir merkezinde çok güzel görüntüler oluştu" dedi.

50 KLASİK ARAÇ

Yaklaşık 50 klasik araç ve 60 motosikletin yer aldığı konvoy, eskort eşliğinde, Atatürk Bulvarı'ndan Fevzi Çakmak Bulvarı'na geçerek, Güvenevler Mahallesi'nde turu tamamladı. Yıllara meydan okuyan araçları büyük bir heyecanla takip eden Gaziantepliler festival coşkusunu yaşamaya başladı. Dört gün sürecek olan festival açılışta büyük ilgi gördü.