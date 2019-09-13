Şehit kardeşini ağır yaraladı 105 gün sonra yakalandı

ADANA'DA kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 24 yaşındaki şehit kardeşi Şehmus Yeniay'ı bıçaklayarak ağır yaralayan 26 yaşındaki Velat Ç., olaydan tam 105 gün sonra yakalandı. Polis, zanlının kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını aylar süren bir teknik analiz sonucu saniye saniye izleyip, Velat Ç.'nin saklandığı adrese ulaştı. Kıskıvrak yakalanan Velat Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KANLI HESAPLAŞMA

Olay, 28 Mayıs'ta merkez ilçe Çukurova'da yer alan Şehitler Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre; 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından, Diyarbakır-Lice Karayolu'na daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Fatih Yeniay'ın kardeşi Şehmus Yeniay, kız meselesi yüzünden Velat Ç. ile karşı karşıya geldi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Velat Ç. hasmını bıçaklayarak ağır yaraladı.

KAÇIP İZİNİ KAYBETTİRDİ

Yeniay kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan da kaçıp izini kaybettirdi. Şeyhmus Yeniay, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Velat Ç.'nin peşine düştü. Polis, ilk olarak bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, saldırganın kaçış güzergahını tespit etti. Ekipler, bununla da sınırlı kalmayıp, Velat Ç.'nin saklanabileceği adreslere baskın yaptı.

SANİYE SANİYE İZ SÜRDÜLER

Polis, elde ettiği güvenlik kamerası görüntülerini günler ve hatta aylar süren teknik takiple saniye saniye iz sürerek zanlının saklandığı evi buldu. Ekipler, 10 Eylül'de düzenlediği şok baskınla zanlıyı yakaladı. Emniyetteki ifadesinde nişanlısının, Şeyhmus Yeniay'ın eski sevgilisi olduğunu anlatan Velat Ç., "Şeyhmus, nişanlımı rahatsız ediyordu. Ben de onunla yüzleşmek istedim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Velat Ç. tutuklanırken, Yeniay da hayati tehlikeyi atlatıp hastaneden taburcu edildi.