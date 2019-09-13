Yemek borusundaki metallerden kurtuldu

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kanser teşhisi konulan ve uzun süre zorlu tedavi süreci geçiren Abdurrahman Bulut, yediği gıdaların akciğerine kaçması nedeniyle yemek borusuna takılan metal stentlerden de 9 yıl sonra kurtularak, sağlığına kavuştu. Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Bulut'a, 10 yıl önce yemek borusundaki tıkanma sonucu gittiği hastanede kanser teşhisi konuldu. Hastalığı ilerleyen ve yaşamından umut kesildiği dönemde dünyaya gelen altıncı torununa adının verilmesiyle moral bulan Bulut, ailesinin de desteğiyle tedaviye olumlu cevap vermeye başladı. Yemek borusunun büyük bölümü alınan ve yaklaşık altı ay bağırsaktan tüp yardımıyla beslenen Bulut, daha sonra tekrar ameliyat edildi. Operasyon sonrası oluşan daralma nedeniyle hastanın tükettiği gıdalar akciğerine kaçınca, İç Hastalıkları Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü tarafından Bulut'un yemek borusuna özel bir hastanede metal stent takıldı. Her yıl bu işlem tekrarlanan ve yemek borusuna 9 metal stent takılan Bulut, üçte biri alınan, kalan kısmının da yüzde 90'ı metal olan yemek borusuyla hayata tutundu. Zamanla durumu daha iyiye giden ve ilaç tedavisi sona eren Bulut, Prof. Dr. Gümürdülü'nün gerçekleştirdiği son operasyonla stentlerden de kurtularak tamamen sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü ise Bulut'un yediği her şeyin akciğere kaçması şikayetiyle kendisine geldiğini kaydetti.