Prof. Dr. Yenen başhekimliğe atandı

BUGÜN NELER OLDU

JİNEKOLOJİKonkoloji alanında en yetkili otoritelerden biri olan Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, yaklaşık on beş yıldır Yakın Doğu Üniversitesi'nde sağlık hizmeti veren ve son dokuz yıldır da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi başhekimliği görevinde bulunan Uzm. Dr. Sevim Erkmen'in emekliliği nedeni ile 1 Ekim tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik görevine atandı. Kadın Hastalıkları ve Özellikle Jinekolojik Onkoloji Alanında En Yetkili Otoritelerden Biri Prof. Dr. Müfit C. Yenen kısa süre önce dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştirilebilen Kıbrıs'ta ise ilk kez uygulanan yöntem ile genç yaştaki hastanın rahim ağzı kanserini yenmesini ve çocuk sahibi olmasını sağlayan operasyonla gündeme gelmişti.