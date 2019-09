Uğur Okulları’ndan Adana’ya büyük yatırım

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin 44 ilinde 64'ü kampüs olmak üzere toplam 106 okulda, aynı kalitede eğitim yaklaşımlarını uygulayan Uğur Okulları, 25 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirdiği Adana Kampüsü'nü öğrencileri ile buluşturdu. Türkiye'de eğitim alanında önemli yatırım yapan Uğur Okulları'nın Adana Kampüsü açıldı. 972 öğrenci kapasiteli kampüste STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 160 kişilik konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları bulunuyor. Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Uğur Okulları'nın bayrağını her yerde gururla temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. Yarım asırı devirdiklerini, 52'inci yıla doğru ilerlediklerini kaydeden Yücel, "Eğitim bir hizmet işidir, hizmet işi de insanı sevmeden yapılmaz. Bu işi insanı severek, eğitimi bir gönül işi olarak görüp, gönülden yapıyoruz. Kaliteli eğitimi ülkemizin her köşesindeki çocuğa ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi. Yücel, "Bu yıl 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde anaokulundan, üniversiteye kadar 69 ilde 220 kampüsümüzde 190 bin öğrencimize eğitim hizmeti vereceğiz" dedi. "Uğur Okulları olarak da burada ikinci kampüsümüzü açtık" diye konuşan Yücel, "Yatırımlarımız devam edecek. Önümüzdeki yıl Adana'ya bir okul, bir kampüs daha kazandırmak istiyoruz" dedi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise başarı geleneklerini Adana'da devam ettireceklerinin altını çizdi. 41 derslikli kampüsün okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim vereceğini belirten Kulaberoğlu, "Adana'da olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz" dedi. Dünyada ekonomisi güçlü ülkeler arasında yer almak için katma değeri yüksek üretimler yapmalıyız. Biz, öğrencilerimizin dünya varlıklarını tüketen değil gelecekleri için üreten bireyler olmalarını hedefliyoruz. Türkiye'nin her noktasında olmak, gençlerimize hizmet etmek bizim en önemli görevimiz, bu uğurda çalışıyoruz" diye konuştu. Okulun açılış törenine, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Milletvekili Tamer Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyhan Çelik, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Adana Kampüsü Kurucuları, eğitim yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.