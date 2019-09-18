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tacirlerine büyük darbe vuruldu

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu
GAZİANTEP'TE düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda "uyuşturucu madde imal etmek, satmak" suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 826 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 tabanca, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 770 lira ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor
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Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu
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