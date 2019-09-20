Yakın Doğu, yeni döneme tam kadro giriş yaptı

BUGÜN NELER OLDU

hayatına başladığı günden itibaren ülkedeki eğitim hayatına getirdiği yeniliklerle öncü olan ve başarılarıyla adından söz ettiren, çocukların İngilizce konuşarak, yaparak, deneyerek ve sorgulayarak öğrendikleri bir ders müfredatı uygulayan Yakın Doğu İlkokulu, 2019-2020 akademik dönemine eğitimdeki başarılı iddiasını ortaya koyacak yeniliklerin heyecanı ile başladı. Yeni eğitim-öğretim döneminin açılışında konuşan Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, yeni eğitim yılındaki yapısal ve eğitimsel müfredatındaki tüm hazırlıklarını tamamlayan Yakın Doğu İlkokulu'nun, nitelikli eğitim anlayışıyla veli, öğrenci ve okul iş birliği ile yeni döneme tam kadro hazır olduklarını söyledi. Öğrencilerin interaktif olarak eğitim sürecine katılmasını sağlayacak şekilde, klasik eğitim anlayışı kalıplarını yenileyerek, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleriyle eğitim modellerini yeniden şekillendirdiklerinden söz eden Aligüllü, yabancı dil eğitim programlarını öğrencilere sosyal hayatlarında dil yeterliliği kazandırmaya yönelik şekillendirdiklerini belirtti.