Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ICSCCW 2019 Konferansında üniversiteyi temsil ettiler

ICSCCW 2019 Konferansında üniversiteyi temsil ettiler

Giriş Tarihi: 22.9.2019
ICSCCW 2019 Konferansında üniversiteyi temsil ettiler
YAKIN Doğu Üniversitesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Yrd. Doç. Dr. Youssef Kassem ve Doç. Dr. Hüseyin Çamur, Prag'da gerçekleştirilen '10. Uluslararası Bilgisayar Yazılımlarındaki Teori ve Uygulama, Kelimler ve Algılar İle Yapılan Hesaplamalar Konferansı'nda iki bildiri sunarak, bir oturum başkanlığı yürüttü. Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Doç. Dr. Hüseyin Çamur ve Yrd. Doç. Dr. Youssef Kassem'in birlikte hazırladığı "Yapay Sinir Sisteminde Savonius Dönecinin Yeniden Yapılandırılması ile Elektrik Enerjisinin Çıkarılması" ile "Kinematik Vizkosite ve Atık Ayçiçek Yağı ile Kanola Yağlarından Elde Edilen Biodizelin Yoğunluğunun ANN ve RSM Kullanılarak Çıkarılması: Karşılaştırma Çalışması isimli bildirileri sundular. Prof. Dr. Gökçekuş, ayrıca "Mühendislikte Bulanık Mantık ve Yazılım" isimli oturuma da başkanlık yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ICSCCW 2019 Konferansında üniversiteyi temsil ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN