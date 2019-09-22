Niğde’de Ahilik etkinliği düzenlendi

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Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) tarafından organize edilen Ahilik Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Niğde Hükümet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Vali Niğde Valisi Yılmaz Şimşek tüm esnafın ve Niğdelilerin Ahilik bayramını kutladı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Ahilik kültürün dünyada örnek bir kültür olduğunu, bu etkinlikleri 81 ilin katılımı ile Niğde'de kutlamayı hedeflediklerini söyledi. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil ise "Ahilik başkalarının esiri olmamak için doğruluğu, aç kalmamak için sanat öğrenmeyi, her işte aklını kullanmayı, başarı için bilgi sahibi olmayı iyi olmayı, faziletli olmayı, Allah'ı ve insanları sevmeyi teşvik eden sofrası açık iyi insanlar topluluğudur" diye konuştu.