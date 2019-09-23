Adalet yerini buldu

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Adana'da, kafe işletmecisi Ebru Berköz Karaca (48), iddiaya göre otomobille yolunu kesip darp ettikten sonra üzerine yanıcı madde döken saldırganlardan Levent Göl'ün (38), savcının itirazı üzerine tutuklanmasının doğru bir karar olduğunu söyledi. Karaca, "Hiçbir kadın sessiz kalmasın, devletimize sığınsın. Adaletin yerini bulduğuna inanıyorum" dedi. Olay, 17 Eylül'de saat 21.00 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda kafeterya sahibi olan Ebru Berköz Karaca'nın yolu, daha önce mekanın işletmesi nedeniyle mahkemelik olduğu Levent Göl ve D.G. tarafından otomobille kesildi. İkili, tehdit edip, dövdükleri Karaca'nın üzerine siyah renkli sıvı döküp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Karaca, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan saldırganlardan Levent Göl, sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırılırken, D.G. denetimli serbestlik ile salıverildi. Göl'ün ev hapsiyle serbest bırakılmasına soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Levent Göl, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararıyla adaletin yerini bulduğunu söyleyen Ebru Berköz Karaca "Arabamı durdurdular, beyzbol sopasıyla vurdular. Bağırıp çağırmaya vurmaya devam ettiler. Ellerinde siyah poşet vardı, ne olduğunu önce anlayamadım. Sonra kafamdan aşağı, döktüler. Çakmağı çaktıklarında yangın çıkacağını, öleceğimi zannettim. Önceden planlamışlar. Birine ev hapsi verilip, diğerinin serbest bırakılmasına çok üzülmüştüm. Savcı bey karara itiraz etmiş, Levent Gök tutuklanmış" diye konuştu.