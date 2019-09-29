Millilerin hedefi 2020 Tokyo olimpiyatları

BUGÜN NELER OLDU

rtistik jimnastik kadın ve erkek milli takımları Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Mersin'de sürdürüyor.2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi en önemli sınav olan şampiyona için artistik jimnastik kadın ve erkek milli takımları Mersin'de kamp yapıyor.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın takım seçmeleri niteliği taşıyan şampiyonada milliler takım halinde ilk 12 takım içine girme başarısı gösterirse, olimpiyatlara katılma hakkı elde edecek.Milli sporcu Ahmet Önder, güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek,dedi. Kadın milli sporcu Göksu Üçtaş da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota peşinde koşacaklarını söyledi.