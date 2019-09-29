Millilerin hedefi 2020 Tokyo olimpiyatları

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rtistik jimnastik kadın ve erkek milli takımları Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Mersin'de sürdürüyor. Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, 3-14 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Stuttgart kentinde yapılacak.
2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi en önemli sınav olan şampiyona için artistik jimnastik kadın ve erkek milli takımları Mersin'de kamp yapıyor. Milli sporcular, günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın takım seçmeleri niteliği taşıyan şampiyonada milliler takım halinde ilk 12 takım içine girme başarısı gösterirse, olimpiyatlara katılma hakkı elde edecek. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda ferdi olarak Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz, Nazlı Savranbaşı; erkeklerde ise Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Yunus Emre Gündoğdu, Mustafa Arca ve Sercan Demir (Yedek) temsil edecek.
Milli sporcu Ahmet Önder, güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var. Bizim için bunun önemi, tarihte ilk defa buraya takım halinde katılmayı hedefliyoruz"
dedi. Kadın milli sporcu Göksu Üçtaş da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota peşinde koşacaklarını söyledi. Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin ise Fransa, İspanya ve Hollanda'nın en yakın rakipleri olduğunu vurguladı.