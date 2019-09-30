Nizip sabunu dünyaya ihraç ediliyor

BUGÜN NELER OLDU

Nizip ilçesinde üretilen 'yeşil sabun' olarak da bilinen 'Nizip sabunu', dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor. Nizip ilçesinde sabun fabrikalarında üretilen zeytinyağlı Nizip sabunu Türkiye'nin dört bir yanında piyasaya sürülürken, özellikle Ortadoğu ülkelerinde de yoğun ilgi görüyor. Son yıllarda Ortadoğu'ya sabun ihracatı artarken, geleneksel yöntemlerle üretilen 'yeşil sabun' Almanya, Amerika, İtalya, Japonya ve Çin gibi ülkelere de ihraç ediliyor. Vücut ve yüz temizliğinin yanı sıra pek çok kişinin saçlarını da yıkadığı zeytinyağlı Nizip sabununu deneyenler, sabunlardan vazgeçemiyor. Sabun üretimi yapan Arif Nihat Özyurt, sabunlarının dünyaya açıldığını belirterek, "1952 yılından beri sabun imalatı yapıyoruz. Ürünlerimizi doğal yöntemlerle üretiyoruz. Sabunlarımızın tamamında bitkisel yağ kullanıyoruz. Sabunların üretiminde hayvani yağ kullanmıyoruz. Zeytinyağı, defne, bıttım gibi doğal ürünleri sabun üretiminde kullanıyoruz" dedi.