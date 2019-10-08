Çocuklara ahşaptan sağlıklı oyuncaklar

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Maraş Oyuncakları Atölyesi'ni ziyaret etti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren atölyede ahşap malzemelerle şehrin geleneksel oyuncakları üretiliyor. İş-Kur işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında kursiyerler ev ekonomilerine katkı da sağlıyor. Gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kursiyerleri tebrik etti. Başkan Güngör, "Kursiyerlerimiz çocuklar için hem kültürümüzün izlerini taşıyan hem de sağlıklı oyuncaklar üretiyor. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Kursiyerlerle sohbet de eden Güngör, çalışmalarında kolaylık diledi.