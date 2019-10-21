Şimşek’te deprem

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig takımlarındantaraftarı dün şok bir haberle güne başladı. Kulübü başkanıüst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra ani bir karar alarak başkanlığı bırakma kararı aldığını açıkladı.'ın bu kararı camiayı adeta yıktı.Başkansosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.EN yakın zamanda kongreye gideceklerinin altını çizen Murat Sancak, "Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredip ve her daim Adana Demirsporlu olmaya ve desteklemeye devam edeceğime belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyor ve Allah a emanet olmanızı diliyorum, hakkınızı helal edin" diye konuştu.