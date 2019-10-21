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Şimşek’te deprem

Demirspor camiası dün sabah kötü bir haberle güne başladı. Üst üste alınan yenilgilerin ardından kulüp başkanı görevinden affını istedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Şimşek’te deprem
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor taraftarı dün şok bir haberle güne başladı. Kulübü başkanı Murat Sancak üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra ani bir karar alarak başkanlığı bırakma kararı aldığını açıkladı. Sancak'ın bu kararı camiayı adeta yıktı. Şampiyonluk hedefleri ile yola çıkan mavilacivertli takımda Sancak'ın Hatayspor mağlubiyeti sonrası bu kararı aldığı öğrenildi.

KARARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Başkan Murat Sancak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, başkanlığı aldığım günden itibaren tek bir hedefim vardı, siz değerli taraftarı mutlu etmek ve Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartmaktı. Ailemi, dostlarımı, işlerimi ihmal etme pahasına ama olmadı olmuyor. Bu nedenle affınızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

KONGREYE GİDECEĞİZ
EN yakın zamanda kongreye gideceklerinin altını çizen Murat Sancak, "Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredip ve her daim Adana Demirsporlu olmaya ve desteklemeye devam edeceğime belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyor ve Allah a emanet olmanızı diliyorum, hakkınızı helal edin" diye konuştu.

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Şimşek’te deprem
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