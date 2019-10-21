Şimşek’te deprem

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FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
taraftarı dün şok bir haberle güne başladı. Kulübü başkanı Murat Sancak
üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra ani bir karar alarak başkanlığı bırakma kararı aldığını açıkladı. Sancak
'ın bu kararı camiayı adeta yıktı. Şampiyonluk hedefleri ile yola çıkan mavilacivertli takımda Sancak'ın Hatayspor mağlubiyeti sonrası bu kararı aldığı öğrenildi.
KARARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Başkan Murat Sancak
sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, başkanlığı aldığım günden itibaren tek bir hedefim vardı, siz değerli taraftarı mutlu etmek ve Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartmaktı. Ailemi, dostlarımı, işlerimi ihmal etme pahasına ama olmadı olmuyor. Bu nedenle affınızı rica ediyorum"
ifadelerini kullandı.
KONGREYE GİDECEĞİZ
EN yakın zamanda kongreye gideceklerinin altını çizen Murat Sancak, "Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredip ve her daim Adana Demirsporlu olmaya ve desteklemeye devam edeceğime belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyor ve Allah a emanet olmanızı diliyorum, hakkınızı helal edin" diye konuştu.