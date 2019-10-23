Oğuzhan ve Açelya 12 şahitle ‘evet’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları kurucusu Şevket Ertem ile Sevim Ertem'in biricik oğulları Final Okulları Eğitim Koordinatörü Oğuzhan hayatını Ayten ile merhum Bülent Loğoğlu'nun kızları Açelya ile birleştirdi. TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki yılın düğününde 12 önemli isim mutlu ana şahitlik etti. Siyaset, eğitim ve iş dünyasından bir çok ünlü ismi buluşturan muhteşem düğüne Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da yerlerini aldı. Büyükşehir Belediye başkanı Zeydan Karalar'ın kıydığı nikahta şahitlikleri Vali Mahmut Demirtaş, Tuğgeneral Yusuf Ziyaettin Cavlak, eski bakan Fatma Gül Demet Sarı, Milletvekili Tamer Dağlı, eski Adana Valisi Cahit Kıraç, Final Eğitim Kurumları Kurucular Kurulu Başkanı İhsan Özen, Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Final Eğitim Kurumları kurucularından Sabri Murat, Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, avukat Mehmet Sağlam ile doktor Ebru Yılmaz yaptı.Ünlü sanatçı Gökhan Tepe'nin sahne aldığı gecede, Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü Şevket Ertem ile zarif eşi Sevim Ertem ile Ayten Loğoğlu kırmızı halı üzerinde davetlileri kapıda karşılayarak güzel bir ev sahipliği örneği sergiledi. Büyülü bir atmosfere sahip olan salona giriş yapan Açelya-F. Oğuzhan Ertem ilk danslarını 'YouAreTheReason' şarkısı eşliğinde gerçekleştirdi. Çiftin evlilik teklifleri de bir hayli ilginçti. F. Oğuzhan Ertem, kendi kullandığı uçakla Açelya Ertem'e gökyüzünde 'Ömür boyu Co-Pilotum olur musun?' şeklindeki evlilik teklifinde bulundu ve 'evet' cevabı aldı.