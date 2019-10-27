Tarsus’ta trafik rahatlayacak

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İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Duran Şen'i, makamında ziyaret etti. Beraberinde geçtiğimiz günlerde Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ercan Elbir ile birlikte, ilçenin önemli Meslek Odaları arasında yer alan Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın başkanı Duran Şen ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız Duran Şen ve Yönetim kurulunun özellikle kentin trafiği ve güvenliği konusunda verdiği destek bizim için son derece önemli ve kıymetlidir. Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Trafik ekiplerimiz Tarsus kentin trafiğinin rahatlatılması konusunda bundan böyle daha sıkı iş birliği yapacaktır" dedi. Mehmet Şahne, ülke genelinde kısa bir zaman önce eş zamanlı olarak başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" çalışmalarından hareketle farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini, güvenli trafik bilincinin yaygınlaştırma noktasında bu tür etkinlerin süreç içerisinde devam edeceğini söyledi. Duran Şen Emniyet Teşkilatı ile her zaman çalışmaların içinde yer aldıklarını, bu işbirliği çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğine vurgu yaptı.