Altunok çalışmaları yerinde inceliyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Vatandaşlarımızın taleplerine ve sıkıntılarına bir bir çözüm üretirken, yaşadığımız bu güzel kenti de hak ettiği konuma getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. Belediye Başkanvekili Altunok, "İlçemizin çehresini yenilemeye, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Irmak kenarında yaptığımız temizlik, budama ve çevre düzenleme çalışmalarımızı yerinde inceledik. Bu anlamda çalışmalarımız hız kesmeden, vatandaşlarımızın daha yeşil ve refah bir çevrede yaşayabilmeleri için devam edecek. Her yönüyle çok zengin bir ilçede yaşıyoruz. Sosyokültürel yapısı, tarımı, turizmi, sanayisi, ekonomisi, doğal güzellikleri ve kısacası her yönüyle zengin bir yerde yaşıyoruz" diye konuştu.