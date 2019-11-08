MEÜ Kariyer Merkezi, ortak çalışmalara kapı açtı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (MEÜ) Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, Ulusötesi İşbirliği Faaliyetleri kapsamında Lüksemburg'da düzenlenen "Empower for Employment" adlı etkinlikte, Genç Girişimcilik Merkezini tanıttı. Etkinliğe katılan birçok temsilci, ortak çalışma talebinde bulundu. Lüksemburg'da düzenlenen etkinliğe, İtalya, Fransa, Belçika, Finlandiya, Yunanistan, Slovakya, Portekiz, Macaristan ve Lüksemburg'dan birçok temsilci katıldı. Etkinlikte MEÜ'yü temsil eden Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ege, farklı başlıklar altındaki oturum, eğitim, atölye ve grup çalışmalarına katıldı. Prof. Dr. Ege, ayrıca katılımcılara MEÜ'yü de tanıtarak, Kariyer Merkezi başta olmak üzere Genç Girişimcilik Merkezi Girişim Limanı ve diğer birimler hakkında bilgi verdi. Ege, öğrenci ve mezunların niteliklerini artırmak için yapılan faaliyetler konusunda da sunum yaptı.