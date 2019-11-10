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’ın en mutlu günü

AK Parti milletvekili ’ın kızı Elif Sena Ünal hayatını ile birleştirdi. Çiftinin nikah törenine Erdoğan çifti katıldı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Mahir Ünal’ın en mutlu günü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena'nın nikah törenine siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz Sayım'ın nikah törenine katıldı. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nın ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine geçti. Erdoğan, burada Mahir Ünal ile Şule Özdin Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı. Çifte mutluluk dileyen Başkan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.
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Mahir Ünal’ın en mutlu günü
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