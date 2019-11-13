Medeniyetler Korosu Balkanlar yolcusu

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Medeniyetler Korosu, Dışişleri Bakanlığı ve Hatay Valiliği himayelerinde gerçekleştirilecek bir dizi konserler vermek üzere 24 Kasım tarihinde Balkanlara gidecek. Bulgaristan ve Yunanistan ile kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile gerçekleştirilecek konserlerde sahne alacak olan Medeniyetler Korosu, yerelde Hatay'ı genelde Türkiye'yi tanıtacak. Hatay'da ki bir arada yaşama kültürünün sahnede vücut bulmuş hali Antakya Medeniyetler Korosu Sofya'daki Askeri Müze'de vereceği konserin ardından Drama Köprüsü'nde Drama Köprüsü türküsünü seslendirecek.