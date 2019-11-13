Prof. Dr. Yıldızdaş’a önemli görev verildi

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Pediatri Akademisi, Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) nin Pediatric Advance Life Support (PALS) kurs kitabı 20 yıl önce Türkçeye çevrilip çocuklarda ileri yaşam desteği adı altında Türkiye'nin birçok sağlık merkezinde kurslar düzenlenmişti. 15 yıl önce de bu kurs, ilk kez yine Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'n de PALS olarak düzenlenmişti. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, 18 yıldır çocuklarda ileri yaşam kursunu büyük bir özveri ile düzenliyor. Kurs, asistan, intern ve yoğun bakım hemşirelerine de düzenli olarak 2 ayda bir organize ediliyor. Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, PALS kursları için Türkiye'de 4 merkezin mevcut olduğunu, bu merkezlerin Adana, İzmir, İstanbul Avrupa ve İstanbul Asya'da bulunduğunu belirtti. Yıldızdaş, 2020 yılında merkez sayısını 6'ya çıkarmayı hedeflediklerini, yine eğitici sayısında da 2020 yılında iki katı bir artış hedeflerini, Eğitim alacak doktor sayısını da 3 katına çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.