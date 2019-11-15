Groseri ‘Kariyer de Engelleri Kaldırdık’ fuarında

BUGÜN NELER OLDU

, Adana'daki işgücünü arz edenler ve işgücünü talep edenleri, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, üniversiteleri, mesleki eğitim kuruluşlarını, sanayici ve işletmecileri, diğer istihdaminsan kaynakları kuruluşlarını ve STK'ları işbirliği içinde buluşturdu. Adana İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 8.si Hiltonsa otelinde gerçekleştirilen İstihdam Fuarı mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları noktasında taraflar arasında işbirliğini kalıcı ve kurumsal hale getirmek amacını taşıyor. Groseri engelli bireyler için farkındalık yaratmak, toplumun engellilere yönelik bakış açısını değiştirmek ve onlara odaklanma adına "Kariyer de Engelleri Kaldırdık'' adlı fuara katılım gösterdi.