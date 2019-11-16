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gazileri büyük gurur yaşadı

’ta gazilerine madalya ve berat tevcih töreni düzenlendi. Vali , “Kahraman gazilerimize çok şey borçluyuz” dedi

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Kıbrıs gazileri büyük gurur yaşadı
Kahramanmaraş'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan 56 kişiye madalya ve beratları törenle takdim edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, ülkenin birlik ve beraberliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve bayrağı canları pahasına koruyan kahraman gazilere, Devlet Övünç Madalyası'nı büyük bir gururla takdim ettiklerini söyledi. Özkan, Kıbrıs'ın bağımsızlığı için büyük mücadele verildiğini dile getirerek, gazilik mertebesinin şerefli bir makam olduğuna dikkati çekti. Vali Özkan, 56 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim etti. Madalya almanın mutluluğunu yaşayan gaziler, duygusal anlar yaşadı. Törene, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kaplan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile gaziler ve yakınları katıldı.
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Kıbrıs gazileri büyük gurur yaşadı
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