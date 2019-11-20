5 ülkeden 30 çevre dostu genç Mersin’de

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Erdemli ilçesi 'Erasmus Gençlik Değişim' projesi kapsamında 5 ülkeden 30 çevre dostu gence ev sahipliği yapıyor. 'Erasmus Gençlik Değişim' projesi kapsamında 5 ülkeden 30 çevre dostu genç, UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan tarihi ve turistik Kızkalesi'ne geldi. Gençler çevre bilinci oluşturmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Proje sorumlusu Uğur Keskin, daha çevre dostu bir dünyayı hedeflediklerini ifade ederek, "European Integration Group ve Future Europe Gençlik Grubu işbirliğiyle Avrupa Komisyonu'nun hibelendirmesiyle burada 5 farklı ülkeden 30 katılımcıyla çeşitli etkinlikler gerçekleşti-Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen afet ve acil durumlara yönelik toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla icra edilen "Sivil Savunma Özel Tatbikatı"na katkılarından dolayı Yakın Doğu Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (AKUT) üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi. Bu kapsamda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürü Alkın Gedikoğlu ile Ufuk Şahan, kurum olarak tatbikata katkılarından dolayı, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Kurucu Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Kurucu Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, konsey üyeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan'a Üniversite olarak tatbikata katkı ve destekleri için; Arama Kurtarma Kulübü (AKUT) üyelerine ise, aktif katılım ve çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Tasarım: Filiz ELMASDoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ULAKBİM TR Dizin biriminden Başuzman Mehmet Boz'un davetli konuşmacı olarak yer aldığı "TR Dizin Tanıtımı" konusunda bir eğitim gerçekleştirdi. Üniversitenin yayın çalışmalarına ve akademik vizyonuna katkı koyacak ve rehberlik edeceği düşüncesiyle gerçekleştirilen eğitimde, ULAKBİM TR Dizin Tanıtımının ardından Başuzman Mehmet Boz, TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi eğitimi ve bilimsel yayıncılık ilke ve kuralları, TR Dizin açısından önemi gibi hususlarda katılımcılara bilgiler aktardı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Sosyal Bilimler Dergisi Editörü Prof. Dr. Mustafa Sağsan, TR Dizin Tanıtım sunumunun önemine dikkat çekerek Enstitü olarak bu tür faaliyetlerin yürütülmesini desteklediklerini ifade etti. Prof. Dr. Sağsağan, Yakın Doğu Üniversitesi'nin beşinci nesil üniversite vizyonu çerçevesinde sadece araştırma faaliyetlerine değil, kaliteli yayıncılığıda kendisine vizyon edindiğini söyledi.receğiz. Bu ülkeler içinde Türkiye, Çekya, Litvanya, Slovenya ve Polonya var" dedi. Keskin, "Burada genel olarak insanların çevre üzerinde olumsuz etkilerinin temel nedenleri üzerinde duracağız. Hem de bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Keskin, 2020 yılında bu projeyle Mersin'de çevre dostluğuna öncülük etmek istediklerini söyledi. Projeye Slovenya'dan katılan Lena Mljac ise Kızkalesi'nin çok güzel bir yer olduğunu dile getirdi.