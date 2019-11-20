Güngör çifti milli sporcuya başarı diledi

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
, eşi Leyla Güngör
ile paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk
'ü yeni evinde ziyaret etti. Kahramanmaraşlı milli sporcunun babası Bülent Öztürk
ve annesi Hülya Öztürk
ile sohbet eden Başkan Güngör, Sevilay Öztürk
'ün başarılarının devamını diledi. Başkan Güngör, "Sevilay ile gurur duyuyoruz. Milli sporcumuzun her zaman yanındayız. Başarılarının devamını diliyoruz. Öztürk ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Öztürk ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hedefim 2020 Olimpiyatları'nda birinci olmak ve Türk Bayrağını dalgalandırmak"
ifadelerini kullandı.