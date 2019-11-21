Yıldırım’a Girne’den ‘Fahri Doktora’ unvanı

BUGÜN NELER OLDU

Girne Üniversitesi senatosu tarafından Türk ve KKTC denizciliği ile havacılığına yaptığı sayısız katkı ve hizmetlerle, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin kuruluş ve gelişmine koyduğu katkılar nedeniyle, TBMM eski Meclis Başkanı, eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'a Fahri Doktora unvanı verildi. 102 no'lu amfide gerçekleşen Fahri Doktora takdim törenine, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile davetli misafirler katıldı. Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi'nin en önemli günlerinden birisini yaşadığını dile getirerek, Girne Üniversite hakkında bilgiler aktardı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin bünyesinden çıkardığı Girme Üniversitesi'nin kısa sürede adeta küresel bir eğitim merkezi haline geldiğini gördüğünü söyleyen Binali Yıldırım, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel'in bu alandaki çabalarının önemine dikkat çekti. Yıldırım, dünyanın 150'ye yakın ülkesinden gelen öğrencinin KKTC'de eğitim almasının ve ileride gönüllü birer elçi haline gelmesinin haklı mücadelenin kazanılmasında çok önemli olduğunu vurguladı Tematik bir üniversite denizcilik ve havacılık ile yola çıkan Girne Üniversitesi'nin, sağlık dallarını da bünyesine katarak büyüdüğünü ifade eden Binali Yıldırım, sözlerinin devamında gençlere seslendi. Binali Yıldırım, dünyanın değişmekte olduğunu ve gelişmiş ülkelerin çıtayı yükseltmediğini söyleyerek, sanayi devriminden günümüze yaşanan gelişmelerin gelecekte mesleklerin de değişeceğini ve kimi mesleklerin ortadan kalkacağını gösterdiğini anlatarak, bu noktada bilgiyi üretme, sahip olma ve katma değere dönüştürme kavramlarının önemine değindi. Törenin ardından Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi uçuş simülasyon sistemi de açıldı.