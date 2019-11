Çocuk Üniversitesi kış programı eğitimleri sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

küçük yaşta üniversite çatısı altında bilim insanları ile bir araya getiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Programı farklı yaş gruplarına göre eğitici, öğretici ve eğlenceli eğitim atölyeleri ile devam ediyor. Kış Programı altıncı haftasında öğrenciler, doğadaki ağaç ve bitkileri tanıyarak örnekler topladılar, güzel kokulu bitkiler hakkında bilgiler edindiler, at çiftliğinde at binme ile ilgili tecrübeler edinerek, matematik bilgi ve becerilerini belirleyip geliştirmeyi sağlayan etkinlikler yaptılar. Dünya Grubu öğrencileri sabah sporu ile başladığı eğitim programında, "Defterimdeki Orman" etkinliğini yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü gezerek çevredeki ağaçları ve bitkileri tanıdılar. Daha sonra kendi koleksiyonlarını oluşturmak için ağaçlardan ve bitkilerden aldıkları örnekleri toplayarak defterler yaptılar. Ağaçları ve bitkileri tanıyan dünya grubu öğrencileri daha sonra Eczacılık Fakültesi'nde "Güzel Kokulu Bitkiler Neden Güzel Kokar?" atölyesinde bitkilerin nasıl koktuğunu ve kokunun oluşumunu öğrendiler. Güneş grubu öğrencileri de matematiğin temelini konu alan etkinlikler yaparak Matematik Atölyesi gerçekleştirdi. Atölye kapsamında öğrencilerin Matematiğin en temel kavramlarını en kolay şekilde algılayabilecekleri etkinlikler yapıldı. Güneş grubu öğrencileri, "Çocuk Haklarımı Biliyor musun?" etkinliğini de yaparak, çocuk haklarının neler olduğunu öğrenerek resimler çizdiler. Çocuklar at binmenin keyfine vardılar.