Deniz ve Orman Eğitimi Okulu

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine yönelik açtığı 'Deniz ve Orman Okulu' eğitimi sona erdi. Talat Göktepe Çamlığında gerçekleştirilen eğitime 23 okul öncesi ve ilkokul sınıf öğretmeni ile 15 eğitmen katıldı. 20 saat süren eğitim süresince öğretmenler çamlıkta doğa ile baş başa kalarak çadırlı kampa katıldı. Deniz ve Orman Okulunun tamamlanmasının ardından katılımcılara belge töreni düzenlendi. Törende konuşan Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, öğretmenlerle birlikte Nisan ayında yaptıkları istişare toplantısı sonrası 'Deniz ve Orman Okulu' projesini Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ile birlikte hazırladıklarını ve eğitim kampını başlattıklarını söyledi. Deniz ve Orman Eğitim kampına katılan öğretmenlerin öncelikli olarak okul öncesi ve ilkokul kısmına eğitim veren öğretmenlerden seçildiğini belirten Açıkyörük, 2 günlük eğitim kampına katılan öğretmenlerin bundan sonra öğrencilerini bir gün süreyle doğa ile baş başa eğitim vereceklerini, çocuklara çevre ve orman sevgisini aşılayacaklarını kaydetti.