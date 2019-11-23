Adana ampute’den başarı sözü geldi

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ADANA Ampute Engelliler Spor Kulübü Başkanı Murat Kaya ve futbol takımı oyuncuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ı ziyaret etti. Başkan Kaya, Müdürü Ataşbak'a kulübün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kaya, "Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Ligi'nde mücadele etmekte. Geçen hafta Batman'da 9-2'lık galibiyetle ayrıldık. Yarın saat 12.00'de Samsun Ampute Futbol takımı ile karşılaşacağız" dedi. Müdür Ataşbak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engellilerin her alanda engelleri aşarak başarı göstermesini takdir ettiklerini ve her zaman kendilerine desteklediklerinin süreceğini ifade etti. "2020 Paralimpik Olimpiyatlarına Tekvando branşında ilk defa katılacak olan Fatih Çelik kardeşime başarılar diliyorum" diye konuyan Ataşbak, Başkan Murat Kaya'ya ve liglerinde engel tanımadan mücadele eden sporculara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.