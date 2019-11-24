67 yaşında torunuyla birlikte tenise başladı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de 67 yaşındaki Durdu Lale, 9 yaşındaki torunuyla tenise başladı. Torunuyla beraber Belediyenin açtığı tenis kursuna katılan Durdu teyze,dedi. Mersinli Yörük Durdu Lale, yaş almanın hiçbir şey olmadığını, 67 yaşında tenise başlayarak kanıtladı. Toroslar ilçesinde yaşayan Durdu Lale, Toroslar Belediyesinin açtığı tenis kursunda, 9 yaşındaki torunu Toprak ile birlikte tenis öğreniyor. Durdu teyze, tenis hocasının yönlendirmeleriyle eline aldığı raketle torunuyla birlikte tenis oynuyor.Gününü tenis oynayarak geçiren ve torunuyla tenis oynamayı 'dünyalara bedel' olarak tanımlayan Durdu Lale, tenise nasıl başladığını şöyle anlattı: Ben buraya geldim, tenis hocamı gördüm. Hocamdan rica ettim, 'Hocam ben oynayabilir miyim' dedim. 'Hocam ben oynayacağım' diyerek ısrar ettim. O da 'gel oynayalım' dedi ve oynamamı beğendi."