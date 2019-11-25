‘Kahramanmaraşspor’u yaşatalım’ dediler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Piserro Kahramanmaraşspor için başlatılan '50'nci yılda 46 bin forma satışı' kampanyasına destek amacıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katılımıyla gece düzenlendi. Ünal, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kahramanmaraşspor'a destek için buluştu.



SEVDAMIZIN ADI MARAŞ

Kahramanmaraşspor'u kıymetli yapan tek bir şeyin ismi olduğuna dikkati çeken Ünal, "Kahramanmaraş, Kahramanmaraşspor'u kıymetli yapmaktadır. Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle burada olmamızın sebebi aşık olduğumuz, sevdalı olduğumuz Kahramanmaraş'tır. Bunun da böyle bilinmesi gerekiyor. Bu desteğimizi kulübümüze yapacağız" dedi.



BAKAN SOYLU'DAN DESTEK

"Nihai hedefimiz kulübü dernekleştirerek Kahramanmaraş'ın kulübü haline getirmektir" diye konuşan Ünal, zor şartlarda kulübü teslim alan Başkan Fatih Ceyhan'a emeklerinden dolayı teşekkür etti. Vali Vahdettin Özkan'ın da canlı yayın aracılığıyla farklı illerden vatandaşlar forma bağışında bulundu. Ünal'ın bin forma sözü vererek başlayan gecede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da canlı yayında bin forma alacağını belirtti.



BİR SAATTE 80 BİNE ULAŞTI

Ünal'ın iş insanlarıyla görüşmesinin ardından forma satışı, yaklaşık bir saatte hedeflenen 46 bin adedi geçerek 80 bine ulaştı. AK Partili ve CHP'li milletvekilleri ile belediye başkanlarının da forma alma sözü verdiği kampanyaya muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur da destek oldu.