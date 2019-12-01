Depolama sistemine tepkı büyüyor

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki akaryakıt ihalesinde depolama sistemine geçme kararı tepki çekmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin depolama sistemine geçmekte ısrarlı olurken gözler yeni düzenlenecek ihale şartnamesine çevrildi. MHP Grup Başkanı Mahmut Tat, "Depolama yapılacaksa, Taşıt tanımaya sistemini depolara kurularak, hangi araç, hangi saatte, kaç litre akaryakıt alındı kayıt altına alınır, doğru olan budur" dedi. Sayıştay'ın araç tanıma sistemi için kesin kararı olmasına rağmen, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin depolama sistemine geçmek istemesi kafalarda soru işareti bıraktı, Sisteminin yolsuzluğa tamamen kapı açtığı ifade ediliyor. Depolama sistemine geçilecekse, araç tanıma sistemi düzeneğini de buraya monte edilmesi gerektiğini belirten MHP Grup Başkanı Mahmut Tat, "Akaryakıtları depolama tanklarında bulundururlar. Buraya da araç tanıma sistemi düzeneği oturtulması gerekir. Doğrusu da budur" dedi.

ARAÇLAR KONTROL EDİLMELİ

Tat, "Taşıt tanıma sistemini oraya oturtmadan eski usul depodan alma gibi bir düşünce yanlış olur. Şartnameyi düzenlerken ek olarak bunlara da yer verilebilir. Taşıt tanıma sistemi çok

maliyeti olan bir sistem değil. Belli bir maliyeti var. İşi alacak işletme kim ise ondan bu sistemi kurması istenebilir. Depolama yapılacaksa, depoda bu taşıt tanıma sistemi kurularak, hangi araç, hangi saatte, kaç litre akaryakıt alındı kayıt altına alınır. Taşıt tanımaya sistemini bu şekilde depolamaya monte edilmesi gerekir, doğru olanda budur" şeklinde konuştu.



MERSİNLİ NE DİYOR?

Mustafa Gürel (49)- MALI MÜŞAVIR

Toplu taşıma araç yakıtlarının suiistimali önleyecektir. Sisteme bağlı olması kişilere bağlı olmasından iyidir. Bu doğru olanıdır. Yanlışlık varsa bir an önce yanlıştan dönülmeli. Mersinlilerin parasını yanlış işlere aktarılmasın.

Alper Umbayoğulları (36) - MATBAACI

Belediyenin bu kadar mali sıkıntılı döneminde, yani tasarruf döneminde depolama sisteminin sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Olacaksa da mutlaka bu depolara da araç tanıma sistemlerinin kurulması gerektiğimi düşünüyorum. Her şey şeffaf olmalı.