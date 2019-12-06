Melih ABİ: Koca bulvarda yol neredeyse tek şeride kadar düşüyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkmenbaşı Bulvarı ile ilgili şikayetleri yazsam iki ayrı gazeteyi doldurmam lazım.Milleti canından bezdirdiler.Şimdi de yolda park yapan sürücüler sorunu var.Tek sıra parkları anladık.İkinci sıra parklar da ne oluyor beyler.Kimi işi abartıp otobüs duraklarına park etmeye başladı.Defalarca yazdık otobüs duraklarına park etmeyin diye.Cezalar yazılıyor ama yine de baş edilemiyor.Daha da önemlisi ikinci sıraya park eden sürücüler...Bunlar yüzünden dört şeritlik yol iki şeride indi.Hatta bazı kısımlarda yol tek şerit oldu.Kafalarını tuğlanın düşmesi şart...Koca bulvarda aracını park edecek yer mi kalmadı?Bari yolu tamamen trafiğe tıkayın olsun bitsin...fotoğrafa yazacak yorumum yok!Özel halk otobüsünün yolcuları Allah'a emanet yani!Otobüs Balcalı tarafına çalışıyor.Öğrenci dolu.Yoğunluk acayip.Ne olursa olsun bu yolculuk başa dert açar.Otobüsün kapısı açık, yolcular bir yerleri tutmuş.Elleri kaysa, aşağı düşerler!Al sana facia… Sürücülere önemli iş düşüyor.Bu kadar çok yolcu almayın kardeşim… Al-ma-yın!Anladınız mı?